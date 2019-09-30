В Уфе рядом с университетом нашли молодую девушку в бессознательном состоянии

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-30T14:03:05+03:00

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В Уфе рядом с одним из технических вузов нашли неизвестную девушку в бессознательном состоянии.

По данным источника «КП-Уфа», таинственный случай произошел вечером в минувшую субботу, 28 сентября. Рядом с корпусом одного из технических вузов столицы в Советском районе Уфы медики обнаружили девушку в бессознательном состоянии. Рядом с незнакомкой врачи обнаружили два пустых блистера от рецептурного антидепрессанта.

Девушку немедленно доставили в городскую больницу. Врачи оказали отравившейся первую помощь. Сейчас стражи порядка устанавливают, из-за чего девушка приняла такую большую дозу опасного лекарства и кто ей его продал.

ИСТОЧНИК KP.RU