В Уфе рядом с университетом нашли молодую девушку в бессознательном состоянии
В Уфе рядом с одним из технических вузов нашли неизвестную девушку в бессознательном состоянии.
По данным источника «КП-Уфа», таинственный случай произошел вечером в минувшую субботу, 28 сентября. Рядом с корпусом одного из технических вузов столицы в Советском районе Уфы медики обнаружили девушку в бессознательном состоянии. Рядом с незнакомкой врачи обнаружили два пустых блистера от рецептурного антидепрессанта.
Девушку немедленно доставили в городскую больницу. Врачи оказали отравившейся первую помощь. Сейчас стражи порядка устанавливают, из-за чего девушка приняла такую большую дозу опасного лекарства и кто ей его продал.
ИСТОЧНИК KP.RU