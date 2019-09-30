В Уфе выбросили на помойку коробку с котятами

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-30T08:33:06+03:00

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В Уфе местная жительница обнаружила в контейнере на помойке коробку с котятами. Похоже, кто-то не нашел другого выхода, кроме как выбросить малюток в мусорку.

Несчастные животные отчаянно мяукали, и на их зов отозвался неравнодушный человек. Женщина забрала котят на время себе и сейчас подыскивает им новый дом.

– Одного уже пристроили, осталось две девочки, – написала уфимка на своей странице в соцсети.

Она также отметила в посте, что котят обработали от блох и отмыли. Если вы хотите забрать себе одного из малышей, позвоните по телефону 89177928198 (Александра).

В Башкирии участились случаи жестокого обращения с животными. Так, 27 сентября вся Россия узнала о школьниках из Стерлитамака, которые расправились с десятком новорожденных щенят. Подростки взрывали в пастях кутят петарды.

ИСТОЧНИК KP.RU