В Уфе выбросили на помойку коробку с котятами
В Уфе местная жительница обнаружила в контейнере на помойке коробку с котятами. Похоже, кто-то не нашел другого выхода, кроме как выбросить малюток в мусорку.
Несчастные животные отчаянно мяукали, и на их зов отозвался неравнодушный человек. Женщина забрала котят на время себе и сейчас подыскивает им новый дом.
– Одного уже пристроили, осталось две девочки, – написала уфимка на своей странице в соцсети.
Она также отметила в посте, что котят обработали от блох и отмыли. Если вы хотите забрать себе одного из малышей, позвоните по телефону 89177928198 (Александра).
В Башкирии участились случаи жестокого обращения с животными. Так, 27 сентября вся Россия узнала о школьниках из Стерлитамака, которые расправились с десятком новорожденных щенят. Подростки взрывали в пастях кутят петарды.
ИСТОЧНИК KP.RU