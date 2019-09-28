Волонтеры рассказали о судьбе молодого парня из Башкирии, которого искали два месяца

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-28T19:16:42+03:00

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В Башкирии стала известна судьба пропавшего два месяца назад Максима Панкова. 29-летний житель Стерлитамака исчез еще в начале августа при таинственных обстоятельствах, и обеспокоенные родные подключили к поискам полицию и волонтеров. А позже ориентировки на мужчину разлетелись по СМИ и соцсетям – и Максим, наконец, вышел на связь с родственниками!

Волонтеры-поисковики рассказали, что мужчина жив, с ним все в порядке. Где именно пропадал он столько времени и почему не позвонил близким, поисковики предпочли не уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU