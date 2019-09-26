Уфимке уже несколько лет врачи не могут поставить точный диагноз

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-26T18:38:33+03:00

Скорая всегда обязана приезжать, когда есть угроза здоровью и жизни больного Фото: Алексей БУЛАТОВ

И даже в больницу женщину не госпитализируют, а только выписывают рецепты

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Вот уже несколько месяцев уфимка страдает от плохого самочувствия, но врачи до сих пор не могут поставить окончательный диагноз и только разводят руками. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», женщине просто выписывают ворох лекарств, включая антибиотики, но чтобы положить в больницу и сделать полноценное обследование – об этом и речи не идет. Уфимка уже несколько месяцев находится на вынужденном больничном, ее не раз увозила скорая, но в отделении ее принимать отказывались.

- Никак не могут поставить диагноз, таблетки всякие выписывают. Вот вызывала три раза скорую, на четвертый раз предупредили, что будет уже платно, - говорит женщина.

Юристы уверены, что по закону правда на стороне пациентов: скорая должна приезжать к пациенту бесплатно, если есть угроза его жизни или здоровью.

- В случае ненадлежащего оказания помощи больному или отказа в госпитализации, если это повлекло средний вред здоровья или более тяжкие последствия, то самих медработников могут привлечь к уголовной ответственности, - комментирует адвокат Альберт Курманов.

Сейчас уфимка планирует написать жалобу в прокуратуру, также ситуацией женщины заинтересовался республиканский минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU