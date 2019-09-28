2019-09-28T12:43:00+03:00
Происшествия

Перепланировка магазина в Башкирии едва не завершилась трагедией

Из-за строительных работ обрушился целый подъезд в двухэтажном доме
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Едва не закончилась трагедией перепланировка магазина в Стерлитамаке. Вечером 24 сентября в двухэтажном доме, расположенном на улице Воинов-интернационалистов неожиданно обвалился потолок. К счастью, все, кто был в этот момент в доме, успели выбежать на улицу. Как оказалось, перекрытия рухнули из-за строительных работ в продуктовом супермаркете, под который переоборудовали первый этаж здания.

- Жильцы от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников, - уточнили тогда в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Вот только сами обитатели дома теперь находятся в полной растерянности, ведь дом расселять не собираются. Владельцы супермаркета пообещали провести экспертизу на аварийность дома, сделать ремонт, вот только жить там действительно опасно.

- Приезжали МЧС, мэр города, разные инспекции – никто в дом даже заходить не стал, ведь перекрытия висят в воздухе. Никакой разметки вокруг дома нет, охраны нет, в любом момент квартиры могут обокрасть, поджечь, в конце концов, дом может обрушиться. Много семей остались без дома, нет возможности даже забрать документы, ценные вещи! – жалуются жильцы разрушенного здания.

Люди очень боятся остаться без жилья, но еще больше опасаются за собственную жизнь, поэтому просят городские власти вплотную заняться этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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