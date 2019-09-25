2019-09-25T06:58:02+03:00
Происшествия

В многоквартирном доме в Башкирии обрушились перекрытия

Потолок упал после ремонтных работ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 сентября, специалисты обследуют двухэтажное здание в Стерлитамаке, где обрушился потолок. Инцидент произошел минувшим вечером в 19.10 в доме №24 по улице Войнов-Интернационалистов. На первом этаже здания убирали строительный мусор, когда перекрытия частично рухнули.

В комнате, где обвалился потолок, никто не жил, поэтому жертв удалось избежать.

- Жильцы от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Насколько здание надежно и безопасно, сегодня будут выяснять эксперты.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» победил «Спартак», проигрывая по ходу встречи в две шайбы
Ваша идеальная квартира в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии медведь растерзал лошадь
Новым худруком Башкирского театра опера и балета стал Аскар Абдразаков
Трое парней из Башкирии пострадали в ДТП с "Ладой Приорой"
Пожар в Башкирии унес жизни двоих мужчин
В Башкирии построят две железнодорожные ветки
В Башкирии пьяный водитель сбил насмерть мужчину и 40 метров провез его на капоте
Застройщика двух проблемных домов в Уфе могут признать банкротом
«Бедной семья не казалась»: похитившая 43 млн рублей управляющая банком жила в элитном доме в центре Уфы
Снег и гололед: погода в Башкирии на завтра, 25 сентября
В Уфе проходят транспортный и строительный форумы
Специалисты Центробанка выявили в Башкирии 10 финансовых пирамид
В Башкирии мужчина два раза изнасиловал свою племянницу в машине
Денис Чернятьев возглавил следком Башкирии
«Салават Юлаев» сыграет с командой бывшего тренера сборной России
Пианистке из Уфы, исполнившей все произведения Баха, не дают организовать музей в собственной квартире
В Башкирии в частном доме нашли тело малыша
Поиски 28-летнего Альберта Байгужина из Башкирии закончились трагедией
Жажда скорости
Строительство ливневых канализаций на двух уфимских улицах обойдется в 17,5 млн рублей
В Башкирии полтора месяца разыскивают 34-летнюю Лилию Кашапову
Парламентарии Башкирии хотят освободить от имущественного налога детские лагеря