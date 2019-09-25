В многоквартирном доме в Башкирии обрушились перекрытия
Сегодня, 25 сентября, специалисты обследуют двухэтажное здание в Стерлитамаке, где обрушился потолок. Инцидент произошел минувшим вечером в 19.10 в доме №24 по улице Войнов-Интернационалистов. На первом этаже здания убирали строительный мусор, когда перекрытия частично рухнули.
В комнате, где обвалился потолок, никто не жил, поэтому жертв удалось избежать.
- Жильцы от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Насколько здание надежно и безопасно, сегодня будут выяснять эксперты.
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU