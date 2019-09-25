В многоквартирном доме в Башкирии обрушились перекрытия

СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-25T06:58:02+03:00

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Сегодня, 25 сентября, специалисты обследуют двухэтажное здание в Стерлитамаке, где обрушился потолок. Инцидент произошел минувшим вечером в 19.10 в доме №24 по улице Войнов-Интернационалистов. На первом этаже здания убирали строительный мусор, когда перекрытия частично рухнули.

В комнате, где обвалился потолок, никто не жил, поэтому жертв удалось избежать.

- Жильцы от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Насколько здание надежно и безопасно, сегодня будут выяснять эксперты.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU