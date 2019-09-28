«Жалею, что не завершил начатое до конца»: стали известны подробности покушения на жизнь молодой уфимки

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-28T11:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности нападения на 30-летнюю уфимку ее бывшего возлюбленного. Напомним, что все произошло ранним утром 25 сентября в Калининском районе: девушка возвращалась домой, когда в подъезде на нее набросился экс-ухажер и начал наносить ей удары ножом. На помощь уфимке бросилась ее мать, которая была рядом в тот момент, а также на шум вышел сосед – это и спугнуло преступника. Однако 32-летний мужчина и не думал скрываться: он вышел на улицу и первому же прохожему сообщил, что убил человека, и попросил вызвать полицию. К счастью, прибывшие медики успели отвезти пострадавшую больницу, и девушка осталась жива.

Злоумышленника задержали полицейские: мужчина и не думал отрицать свою вину. Он пояснил, что решился на расправу из-за ревности, а также добавил, что жалеет лишь о том, что не довел начатое до конца.

- В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и проведении в отношении него судебной психолого-психиатрической экспертизы, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU