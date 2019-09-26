Ревнивец из Уфы несколько раз ударил ножом свою бывшую любовницу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-26T14:48:28+03:00

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Уфимец на почве ревности набросился с ножом на свою экс-возлюбленную. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло в подъезде 30-летней девушки ранним утром 25 сентября. По предварительной информации, она вышла из квартиры, когда перед ней возник бывший молодой человек. Парень несколько раз ударил ее ножом в живот, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшей вовремя успели вызвать «скорую», которая доставила ее в одну из городских больниц. Медики сразу же сообщили о случившемся в полицию

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали 28-летнего парня. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции, где уфимец дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU