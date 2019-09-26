2019-09-26T11:55:15+03:00
Общество

Снесенное в Уфе здание включили в список объектов культурного наследия

Приказ опубликовано на портале правовой информации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Снесенное здание бывшего Полежаевского пансиона в Уфе, которое располагалось на улице Карла Маркса, 8, вернулось в список объектов культурного наследия. Напомним, в начале этого года объект был лишен статуса памятника, после чего, в марте, бывший пансион благополучно сровняли с землей, чтобы на его месте построить новый корпус Верховного суда.

Приказ о включении снесенного здания в перечень объектов культурного наследия был подписан 4 сентября и опубликован сегодня, 26 сентября, на портале правовой информации.

Здание пансиона было построено в 30-х годах XIX века. В 1876 году городские власти купили его для бедных воспитанников гимназии. Спустя 14 лет приют закрыли и организовали на его месте богадельню. После этого здесь размещались жилые квартиры. Последние 10 лет перед сносом памятник был заброшен.

Возможно, архитектурный объект собираются воссоздавать с нуля, как это было с «Домом Бушмариных», который снесли в 2006 году и восстановили в 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU

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