2019-03-26T16:02:08+03:00
Общество

В Уфе снесли Полежаевский пансион

Это было одно из старейших каменных зданий башкирской столицы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Эльза Маулимшина, FacebookФото: Эльза Маулимшина, Facebook
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В Уфе сровняли с землей здание бывшего Полежаевского пансиона (ул. К. Маркса, 8). Некогда памятник архитектуры соседствовал со зданием Верховного суда Башкирии. Когда тот решил расширяться, пансион оказался помехой.

В начале года суд лишил здание статуса памятника, а теперь его и вовсе снесли. Фотографии с грудой кирпичей на месте бывшего пансиона выложили в социальных сетях. На месте памятника возведут новый корпус суда.

Здание пансиона было построено в 30-х годах 19 века. В 1876 году городские власти купили его на пожертвования для бедных воспитанников гимназии. В 1890 году приют закрыли, разместив здесь богадельню. Позже в здании размещались Пастеровская станция Бактериологического института, а затем и жилые квартиры. Последние 10 лет памятник был заброшен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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