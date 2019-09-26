«Деньги нужны на адвоката»: Луизе Хайруллиной из Башкирии просят собрать деньги

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-26T06:47:30+03:00

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В социальных сетях снова активизировались мошенники, которые «собирают деньги на адвоката» для Луизы Хайруллиной, кассирши, которую задержали в Казани после того, как она из банка вынесла 25 млн рублей.

На этот раз жулики придумали новую историю – они представились подругой задержанной Марией и открыли сбор средств.

- Помогите деньгами моей подруге Луизе. Ей грозит до 10 лет, а собрать такую большую сумму очень сложно. Отцу Луизы сейчас тяжело. Я подруга Мария. Пока Луиза в СИЗО, на этой странице буду сидеть я, - пишут в социальной сети.

Хотим предупредить читателей быть бдительней и не попадаться на уловки мошенников.

Напомним,громкая история с дерзким ограблением банка всколыхнула Россию в конце мая 2019 года, когда старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» вынесла из банка около 25 миллионов рублей, а потом скрылась с мужем и двумя дочерьми в неизвестном направлении. Вся страна следила за судьбой беглянки и от всей души желала ей удачи, но вскоре ее нашли в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU