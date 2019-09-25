2019-09-25T15:41:27+03:00
Общество

В Уфе за 134 млн рублей установят 951 камеру с системой распознавания лиц

Госконтракт получил единственный участник тендера
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Камеры установят в центре города и в микрорайоне ИнорсКамеры установят в центре города и в микрорайоне ИнорсФото: Иван ВИСЛОВ
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Государственное унитарное предприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий» установит в Уфе 951 камеру с системой распознавания лиц. Комплексы будут расположены на улицах и остановочных павильонах. Предприятие получило госконтракт, оказавшись единственным участников тендера. ЦИКТ предложил исполнить работы на полпроцента дешевле заявленной суммы.

Подрядчик должен установить системы видеонаблюдения в историческом центре Уфы (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс, в котором власти хотят снизить криминогенный уровень. Записи с камер будут поступать в Республиканский центр обработки данных. Помимо этого, ЦИКТ установит на нескольких остановках «тревожные кнопки». Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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