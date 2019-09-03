2019-09-03T13:48:27+03:00
Общество

Власти Уфы хотят сделать Инорс безопасным

Администрация города работает над облагораживанием района и понижением уровня криминогенной обстановки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacityinfo.ruфото: ufacityinfo.ru
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Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики с докладом об общественной безопасности выступил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он рассказал о проекте, который планируется реализовать в этом году в микрорайоне Инорс.

Программа направлена на снижение уровня криминогенной обстановки, повышение освещенности улиц, занятости детей и рост раскрываемости преступлений.

Согласно докладу Мустафина, в текущем году в районе было установлено 265 новых опор наружного освещения и 639 светильников. Дополнительно фонари появились в местах с наибольшей концентрацией правонарушений.

Что касается занятости детей, то для этого в Инорсе построили новые спортивно-игровые площадки. Еще несколько – в планах до конца 2019 года. В декабре откроется бассейн с четырьмя плавательными дорожками.

Администрация города совместно с Госкомитетом по информатизации разработала проект системы интеллектуального видеонаблюдения. В комплекс входят управляемые видеокамеры с высоким качеством съемки. Они будут установлены во дворах, детских площадках, автостоянках и пешеходных зонах. В общей сложности в Инорсе появится 776 стационарных камер.

Двадцать остановочных павильонов в районе будут оснащены бесплатной точкой wi-fi, розетками и тревожной кнопкой для вызова экстренных служб, обзорной камерой и информационным табло. На данный момент, по словам сити-менеджера, в пилотном режиме работают девять камер.

– После оценки результатов данного проекта, мы рассмотрим возможность его реализации в других районах Уфы, – подытожил Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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