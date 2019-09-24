В Башкирии в частном доме нашли тело малыша

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-24T15:27:38+03:00

На теле ребенка не было видимых повреждений

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В одном из частных домов в Белорецком районе Башкирии нашли бездыханное тело двухмесячного малыша.

По данным источника «КП-Уфа», младенца нашли в собственной кроватке ранним утром 23 сентября. Известно, что малыш погиб при непонятных обстоятельствах - на теле ребенка не было никаких видимых повреждений. 14 сентября погибшему исполнилось два месяца.

Бездыханное тело ребенка забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего малыш скончался, и есть ли в этой жуткой истории криминальный след.

Напомним, что ранее в селе Ахуново Учалинского района также произошел похожий печальный случай. Там при непонятных обстоятельствах погиб полуторагодовалый малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU