«Наш малыш не выдержал»: в Уфе скончался ребенок, которого два месяца выхаживали в больнице

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-24T08:56:46+03:00

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В столице Башкирии скончался двухмесячный малыш, который с 7 июля находился в реанимации. Малыш появился на свет 6 июля, и его состояние ухудшалось с каждым днем. Медики не могли поставить ему диагноз. Мать ребенка выписали через неделю, и на протяжении двух месяцев женщина каждый день приезжала в Уфу, чтобы навестить своего сына.

К сожалению, чуда не произошло, и накануне ребенок умер в реанимации, так и не приходя в сознание. Об этом сообщила мать малыша.

- К сожалению, наш малыш не выдержал и умер, - сказала женщина.

Напомним, что данная история произошла летом 2019 года. Беременность у молодой матери протекала хорошо, но после родов начались осложнения, и ее сын угасал с каждым днем. У него падал гемоглобин, увеличивались показатели билирубина. С самого первого дня анализы ребенка отправили в Москву, но и там ничем не смогли помочь

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родителям ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU