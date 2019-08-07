«Он все равно умрет»: в Уфе в роддоме молодой маме позволяют видеться с ребенком только два часа в сутки

В Республиканском перинатальном центре уже целый месяц лежит младенец. Состояние мальчика ухудшается с каждым днем, малышу с рождения не могут поставить диагноз. Его мать Индира не находит себе места, мало того – женщину выписали через неделю после родов. Ее отправили домой, сказав, что для нее в перинатальном центре нет места. Каждый день в приемные часы она вынуждена ездить в Уфу из села Красная Горка Нуримановского района республики, чтобы хотя бы взглянуть на сына… и услышать неутешительные слова врачей. На свидание только два часа - с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00.

МЕСТ НЕТ, ОЖИДАЙТЕ ДОМА

В семье Сабировых это второй сын, первому - два с половиной года. Беременность протекала отлично, анализы в норме, по всем скринингам ребенок был здоров. В конце срока беременности гинеколог, которая вела беременность, отправила Индиру рожать, поскольку была угроза, что начинается гипоксия плода (кислородное голодание – Прим.ред.). Как рассказывает женщина, она поехала рожать со схватками, но в роддоме ей сделали укол и сказали, что начнут роды, как немного отдохнет. «Отдых» длился целую неделю, и на протяжении этих семи дней у Индиры болел живот, врачи лишь размахивали руками и говорили, мол, было бы странно, если у беременных ничего бы не болело.

6 июля радостное событие все же произошло, но после родов малыша сразу же забрали в реанимацию – медики сказали, что просто подышать кислородом, так как он глотнул воды.

СЫН В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

Утром 7 июля интонация медиков оказалась иной - сын Индиры в тяжелом состоянии. У мальчика низкий гемоглобин (54) и высокий билирубин (440). После того, как ему сделали переливание крови, гемоглобин поднялся до 150, а билирубин снизился до 200.

Саму молодую маму отправили домой – сказали, чтобы ожидала дома, так как мест для нее нет, а ребенку требуется лечение. Так, ее малыш остался один в реанимации, где находится до сих пор. В выписной справке Индиры прописали, что случилась гипоксия плода.

Поначалу медики предполагали конфликт по группе крови, поскольку у новорожденного 4+, а у матери 2+, но это не подтвердилось. Тогда подозрения пали на нарушение обмена веществ.

На данный момент ребенок дышит сам, печень здорова, но его состояние ухудшается с каждым днем – падает гемоглобин, увеличиваются показатели билирубина. С самого первого дня анализы ребенка отправили в Москву, но и там ничем не смогли помочь.

«НЕ РУЧАЮСЬ, ЧТО ВЫЖИВЕТ»

- Даже при ухудшении показаний нет изменений в лечении, нет никаких новых действий. Как лежал ребёнок, так и лежит, врач сказала, не ручаюсь, что выживет с такими показателями билирубина, - плачет Индира.

Женщина пыталась добиться того, чтобы малыша перевели в Республиканскую детскую больницу, но врач сказал, что толку от этого не будет. Медик отметил, что и там не знают, в чем причина.

Индира отчаялась и решила дать этому делу огласку – написала на странице Радия Хабирова, стала общаться со СМИ и распространяла информацию по социальным сетям.

- Я, может, и не делала бы этого, но дежурный врач мне несколько раз говорил:«Зачем вам ложиться к нему? Он умрет все равно. Буквально пару дней ему осталось». Это было так больно слышать, - вспоминает Индира.

После публикации истории на странице у врио главы Башкирии Индире сразу же ответили, что ее проблема принята в разработку. Однако, никаких действий никто не предпринял, и она все еще терпеливо ждет, пока ее впустят к малышу. Лишь сегодня, 7 августа, главный врач позвонил и сказал, что в пятницу в РПЦ освободится место, и Индира может приехать к своему ребенку.Но после всего происшедшего в это она пока верит с трудом.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.