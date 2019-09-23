Приглашаем на фотовыставку «Уфа на высоте»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-23T15:50:08+03:00

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24 сентября в Уфе уже в 28-й раз стартует форум УралСтройИндустрия. Крупнейший в Поволжье строительный форум пройдет на площадке ВДНХ ЭКСПО УФА и продлится до 28 сентября. На форуме также пройдут выставки «Строительство» и «Ярмарка Недвижимости». В рамках этого масштабного мероприятия «Комсомольская правда - Уфа» организует собственную выставку, посвященную уникальному проекту «УФА НА ВЫСОТЕ». Выставка представляет собой подборку великолепных видов с крыш самых высоких зданий Уфы.

Посетители смогут буквально прогуляться по крышам и насладиться живописными видами города с высоты птичьего полета.

Приглашаем вас на фотовыставку, которая пройдет с 24 по 28 сентября 2019 года в ВДНХ ЭКСПО УФА. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU