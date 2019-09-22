2019-09-22T15:56:23+03:00
Общество

В Башкирии двухлетнюю девочку с необычной внешностью все-таки возьмут в детский сад

Сначала малышка пройдет врачебную комиссию в Уфе
Павел КРАЙНОВ
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Двухлетняя Софья Гизатуллина из села Алатаны Стерлитамакского района Башкирии все-таки пойдет в детский сад. В понедельник, 23 сентября, ее повезут в Уфу на врачебную комиссию. Там медики должны будут дать заключение на пребывание ребенка с необычной внешностью в образовательном учреждении. Об этом в беседе с «Комсомолкой» сообщила волонтер «Радуги добра» Регина Биргулева.

Волонтеры сообщают, что заявление о приеме в садик приняли, хотя с этим возникли сложности. Представители властей говорили маме малышки, что его нужно подать в электронном виде. Однако в Алатанах не то, чтобы интернета, там нет сотовой связи, отметила Регина.

Сейчас маленькая Софья и ее мама ждут поездки в башкирскую столицу.

Напомним, история Софьи Гизатуллиной прогремела на вусю страну в конце прошлой недели. Девочка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах, у нее серьезно деформированы кости лица и черепа, из-за расщелины в небе девочка не может нормально жевать и глотать пищу. Что еще хуже, ей приходится жить в нечеловеческих условиях: в доме нет ни воды, ни газа.

Как только волонтерам «Радуги добра» удалось привлечь внимание общественности к маленькой Софье, тысячи неравнодушных людей со всей страны изъявили желание ей помочь. В кратчайшие сроки была собрана немалая сумма на ремонт дома родителей. На девочку обратили внимание власти Башкирии и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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