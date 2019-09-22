Стихия возвращается: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-22T07:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 сентября, в Башкирию вновь придет сильный ветер. МЧС по республике сообщает о продлении штормового предупреждения. В воскресный день в регионе также ожидается пасмурная и дождливая погода, местами пройдет дождь. В некоторых районах прогнозируется дождь со снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. На юго-востоке республики порывы будут 18 метров вв секунду.

Синоптики прогнозируют также понижение температуры воздуха – днем она составит +7, +12 градусов Цельсия.

Тем временем, в башкирском Зауралье уже выпал первый снег. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU