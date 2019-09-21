Радий Хабиров показал первый снег
Глава Башкирии Радий Хабиров показал первый снег.
Судя по описанию снимка, Хабиров находился в очередной поездке по районам Башкирии. В Абзелиловском районе региона он застал по-настоящему прохладную погоду – с неба шел снег.
- К Башкирии потихоньку подкрадывается зима, - написал глава республики в социальных сетях.
Напомним, что синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Башкирии выпадет первый снег. Говорилось, что осадки в виде дождя со снегом ожидаются в горных районах республики.
Кстати, эксперты Росгидромета накануне дали предварительной прогноз, в котором рассказали, какой будет предстоящая зима для жителей республики. Судя по всему, аномальных холодов ждать не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU