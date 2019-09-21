СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-21T20:10:47+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров показал первый снег.

Судя по описанию снимка, Хабиров находился в очередной поездке по районам Башкирии. В Абзелиловском районе региона он застал по-настоящему прохладную погоду – с неба шел снег.

- К Башкирии потихоньку подкрадывается зима, - написал глава республики в социальных сетях.

Напомним, что синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Башкирии выпадет первый снег. Говорилось, что осадки в виде дождя со снегом ожидаются в горных районах республики.

Кстати, эксперты Росгидромета накануне дали предварительной прогноз, в котором рассказали, какой будет предстоящая зима для жителей республики. Судя по всему, аномальных холодов ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU