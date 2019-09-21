2019-09-21T12:54:46+03:00
Общество

В Росгидромете рассказали, какой будет зима 2020 в Башкирии

Синоптики дали долгосрочный прогноз
Рустем АХУНОВ
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Синоптики рассказали, какой будет зима 2020 в БашкирииСиноптики рассказали, какой будет зима 2020 в Башкирии
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Синоптики из Росгидромета дали долгосрочный прогноз на зиму 2020 для жителей Башкирии.

Эксперты рассказали, какой будет погода во время предстоящего отопительного сезона. По данным синоптиков, резких изменений от многолетних температурных значений ждать не стоит.

Так, средняя температура воздуха по республике в октябре составит 3,3 градуса. В ноябре похолодает до -4,2. В декабре до -10,8. В январе похолодает до -14,8. В феврале потеплеет до -13,3. В марте – до -6.

Напомним, что первый снег в республике прогнозируют уже на этих выходных. Осадки в виде дождя со снегом пройдут в горных районах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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