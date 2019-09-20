Назначен новый заместитель руководителя администрации главы Башкирии
Исполнять обязанности заместителя руководителя администрации главы Башкирии будет Искандер Ахметвалеев – начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров.
Ахметвалеев сменил на этом посту Динира Ахмедьянова, которого вторым распоряжением руководитель республики освободил от должности с формулировкой «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».
Искандер Ахметвалеев начал госслужбу в 2011 году, возглавив отдел по организации работы общественных приемных президента Башкирии. Курировать вопросы районов он стал совсем недавно – в марте текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU