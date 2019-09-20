Назначен новый заместитель руководителя администрации главы Башкирии

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-20T17:22:29+03:00

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Исполнять обязанности заместителя руководителя администрации главы Башкирии будет Искандер Ахметвалеев – начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров.

Ахметвалеев сменил на этом посту Динира Ахмедьянова, которого вторым распоряжением руководитель республики освободил от должности с формулировкой «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

Искандер Ахметвалеев начал госслужбу в 2011 году, возглавив отдел по организации работы общественных приемных президента Башкирии. Курировать вопросы районов он стал совсем недавно – в марте текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU