В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
Новые должности получили сразу трое чиновников
В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
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Радий Хабиров произвел кадровые перестановки в правительстве Башкирии.
Так, бывший глава ЦИК региона Хайдар Валеев стал начальником управления главы республики по кадровым вопросам.
Азат Галин занял место руководителя государственного-правового управления главы Башкирии. На этом посту он сменил Альбину Воробьеву. Последняя сейчас является полномочным представителем главы региона в госсобрании
Курировать вопросы районов станет Искандер Ахметвалеев. Его назначили начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями.
ИСТОЧНИК KP.RU