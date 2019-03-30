2019-03-30T13:43:27+03:00
Общество

В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения

Новые должности получили сразу трое чиновников
Рустем АХУНОВ
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В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые измененияВ правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
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Радий Хабиров произвел кадровые перестановки в правительстве Башкирии.

Так, бывший глава ЦИК региона Хайдар Валеев стал начальником управления главы республики по кадровым вопросам.

Азат Галин занял место руководителя государственного-правового управления главы Башкирии. На этом посту он сменил Альбину Воробьеву. Последняя сейчас является полномочным представителем главы региона в госсобрании

Курировать вопросы районов станет Искандер Ахметвалеев. Его назначили начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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