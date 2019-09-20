2019-09-20T16:47:55+03:00
Общество

Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии: температура упадет до -3 градусов

В ближайшие три дня в республике будет очень холодно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителям Башкирии рекомендуют одевать потеплееЖителям Башкирии рекомендуют одевать потеплееФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Башкирии в ближайшие три дня – с 21 по 24 сентября – заметно подморозит. Об этом предупредили в региональном госкомитете по ЧС.

Ночью местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхность почвы до 0, -3 градусов.

Аварийное ведомство напомнило, что низкая температура представляет опасность для сельскохозяйственных растений – для защиты их необходимо укрыть. Жителей Башкирии просят быть осторожней на природе – высока вероятность подхватить «простудные» заболевания. Водителям на дорогах стоит проявлять бдительность, соблюдать ПДД и скоростной режим.

Напомним, первый снег в республику, по прогнозам синоптиков, придет уже в это воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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