На выходных в Башкирии выпадет первый снег

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-20T09:48:04+03:00

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Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Снег в республику придет уже в это воскресенье, а температура воздуха достигнет нуля градусов.

Сегодня, 20 сентября, в республике пройдет небольшой дождь, по северо-востоку до умеренного. Ветер западный, юго-западный, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.

Завтра, 21 сентября, ночью и днем так же ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-восточного будет поспокойней, чем в предыдущие дни. Ночью +1, +6 градусов, днем +8, +13.

В воскресенье, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, в горных и северных районах республики появится первый снег – правда, выпадет он вперемешку с дождем. Местами появится слабый гололед. Ночью температура воздуха упадет до нуля градусов, днем столбик термометра повысится до +5, +10.

ИСТОЧНИК KP.RU