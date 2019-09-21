Под Уфой уже две недели ищут 29-летнего Рафаэля Габдуллина
В Уфимском районе уже вторую неделю ищут 29-летнего Рафаэля Габдуллина. Парень ушел из дома 7 сентября и до сих пор не вернулся домой. Последний раз его замечали в районе деревни Шамонино, однако там его впоследствии найти не удалось. Информация о пропаже молодого человека появилась в социальных сетях. Возможно, вскоре Рафаэля начнут разыскивать поисковые отряды – а пока остается надеяться на полицию и внимательных граждан.
Приметы: рост – 180 см, среднее телосложение, русые короткие волосы. Был одет в синий спортивный костюм и красную футболку в клетку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Рафаэле Габдуллине, просят позвонить по телефону 112.
Напомним, в Башкирии вторую неделю также ищут жителя Стерлитамака Рустама Ханнанова.
ИСТОЧНИК KP.RU