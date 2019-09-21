2019-09-21T08:31:44+03:00
Общество

Под Уфой уже две недели ищут 29-летнего Рафаэля Габдуллина

От парня нет никаких известий с 7 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфимском районе уже вторую неделю ищут 29-летнего Рафаэля Габдуллина. Парень ушел из дома 7 сентября и до сих пор не вернулся домой. Последний раз его замечали в районе деревни Шамонино, однако там его впоследствии найти не удалось. Информация о пропаже молодого человека появилась в социальных сетях. Возможно, вскоре Рафаэля начнут разыскивать поисковые отряды – а пока остается надеяться на полицию и внимательных граждан.

Приметы: рост – 180 см, среднее телосложение, русые короткие волосы. Был одет в синий спортивный костюм и красную футболку в клетку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Рафаэле Габдуллине, просят позвонить по телефону 112.

Напомним, в Башкирии вторую неделю также ищут жителя Стерлитамака Рустама Ханнанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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