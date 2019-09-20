В Башкирии без вести пропал 42-летний Рустам Ханнанов

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-20T11:46:08+03:00

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В Башкирии разыскивают жителя Стерлитамака Рустам Ханнанова. 42-летний мужчина 8 сентября ушел из своего дома по улице Льва Толстого в неизвестном направлении. С тех пор никто из близких и знакомых его не видел. Ориентировки на пропавшего распространяют волонтеры поискового отряда «Отклик». Активисты нуждаются в помощи добровоьцев.

Приметы: рост – 186 см, худощавое телосложение, карие глаза. Был одет в олимпийку темно-синего цвета на замке с серыми рукавами и синими лампасами, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Рустаме Ханнанове, просят позвонить по телефону ДПСО «Отклик» 8(897)106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU