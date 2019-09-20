Уфимец, просадивший 200 тысяч рублей, грозился полицейским взорвать игорный клуб

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-20T14:18:07+03:00

В зале в этот момент находилось 30 человек

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Накануне днем в одном из отделов уфимской полиции раздался звонок. К правоохранителям обратился уфимец, просадивший в игорном клубе на проспекте Октября 200 тысяч рублей. Раздосадованный своей неудачей, он заявил стражам порядка, что намерен взорвать зал, где в этот момент находилось 30 человек.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», на место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой впоследствии задержали дебошира. Разумеется, никаких взрывных устройств у него не было. Правоохранители изъяли 30 мониторов, столько же системных блоков и оптических мышек, 25 игровых консолей, три сотовых телефона и три планшета. Похоже, отвечать придется не только проигравшему все свои деньги уфимцу, но и клубу – за незаконную игорную деятельность.

Напомним, в середине августа был практически идентичный случай. Тогда мужчина вышел из себя, просадив в казино полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU