Уфимец угрожал взорвать казино, в котором только что проиграл полмиллиона

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-15T13:30:09+03:00

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В Уфе проигравший все свои деньги мужчина угрожал взорвать подпольное казино. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 14 августа на телефон доверия МВД поступило сообщение от неизвестного.

Звонивший сообщил о том, что в одном из коттеджей на севере города установлено 30 игровых автоматов и рулетка. Однако суть звонка была не в этом. Очевидец рассказал, что подпольное казино угрожает взорвать проигравший 430 тысяч рублей уфимец. Игрок требует вернуть ему деньги. Свидетель услышал угрозы из соседнего помещения. Увидев рядом с разгоряченным мужчиной подозрительную большую сумку, он сразу же позвонил правоохранителям.

Информация была передана уфимской полиции. Оперативники выдвинулись на место происшествия. Обследовав двухэтажный дом и территорию вокруг него, они не обнаружили никаких взрывных устройств. Однако работы им хватило и без этого. Стражи порядка изъяли с места происшествия 25 игровых автоматов, 21 монитор и столько же системных блоков. В отдел полиции были доставлены четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU