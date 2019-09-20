Пост гендиректора Регоператора Башкирии занял Павел Сафонов
Министерство ЖКХ Башкирии назначило гендиректором НОФ «Региональный оператор РБ» Павла Сафонова. Решение было принято по итогам конкурса, организованного Минстроем России.
Конкурс состоял из двух этапов: тестирование и собеседование. На тестировании Сафонов набрал 49 баллов из 50 возможных. Вопросы были связаны с реализацией программ капремонта, технического регулирования строительства и норм кодексов России. В ходе индивидуального собеседования с конкурсной комиссией оценивались знания жилищного законодательства, правовых актов в сфере организации капремонта и специфики деятельности регоператора. Победитель должен был набрать больше всего баллов по сумме двух испытаний.
Напомним, 3 июля все руководство республиканского «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ушло в отставку. Это случилось после критики от руководителя республики Радия Хабирова, которые потребовал «разогнать всех» за сорванный график и некачественную работу. Тогда исполняющим обязанности директора был назначен Павел Сафонов, который в итоге и победил в конкурсной процедуре.
ИСТОЧНИК KP.RU