Пост гендиректора Регоператора Башкирии занял Павел Сафонов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-20T14:50:07+03:00

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Министерство ЖКХ Башкирии назначило гендиректором НОФ «Региональный оператор РБ» Павла Сафонова. Решение было принято по итогам конкурса, организованного Минстроем России.

Конкурс состоял из двух этапов: тестирование и собеседование. На тестировании Сафонов набрал 49 баллов из 50 возможных. Вопросы были связаны с реализацией программ капремонта, технического регулирования строительства и норм кодексов России. В ходе индивидуального собеседования с конкурсной комиссией оценивались знания жилищного законодательства, правовых актов в сфере организации капремонта и специфики деятельности регоператора. Победитель должен был набрать больше всего баллов по сумме двух испытаний.

Напомним, 3 июля все руководство республиканского «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ушло в отставку. Это случилось после критики от руководителя республики Радия Хабирова, которые потребовал «разогнать всех» за сорванный график и некачественную работу. Тогда исполняющим обязанности директора был назначен Павел Сафонов, который в итоге и победил в конкурсной процедуре.

ИСТОЧНИК KP.RU