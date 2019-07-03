В Башкирии все семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта ушли в отставку

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-03T16:17:35+03:00

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Всё руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Башкирии ушло в отставку. Накануне стало известно об увольнении гендиректора фонта Рината Даминова. Вслед за ним заявление об отставке написали семь его заместителей: Александр Шкляр, Артур Рахматуллин, Альберт Гадельшин, Сергей Баглай, Дмитрий Редреев, Елена Грачева и Тимур Исяньюлов. Об этом сообщает издание «РБК-Уфа».

Кадровые изменения в организации начались после критики руководства республики. Так, на вчерашнем совещании в правительстве врио Башкирии Радий Хабиров потребовал «разогнать всех» в Фонде капремонта. Регоператор должным образом не выполнил ремонт подъездов, сорвав график: из 1123 объектов было готово только 508. Вопросы к организации были и по части качества работы.

До проведения конкурсных процедур исполняющим обязанности Фонда капремонта в Башкирии назначен Павел Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU