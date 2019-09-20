Оба водителя попали в больницу после встречной аварии в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-20T10:11:59+03:00

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В Туймазинском районе Башкирии «встретились» две легковушки. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, аварий произошла на 13 км трассы Октябрьский-Ермекеево.

На автодороге столкнулись встречные Лада Калина под управлением 34-летний житель Ермекеевского района, и вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 43-летний мужчина из Оренбургской области. В результате столкновения оба водители получили травмы и были госпитализированы.

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах республики не случилось ни одного смертельного ДТП. В 11 автомобильных авариях пострадали 16 человек.

Напомним, вчера, 19 сентября, из-за сильного ветра перевернулась Ока.

ИСТОЧНИК KP.RU