2019-09-20T08:30:01+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра перевернулась «Ока» – пострадали два человека

Водитель не совладал с управлением
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Башкирии продолжает буйствовать ураганный ветер. О последствиях стихии, которая срывала вчера крыши домов и деревья, уже успели рассказать в пресс-службе МЧС. Теперь очередь – за ГИБДД.

По информации дорожного ведомства, прямо на трассе в Чекмагушевском районе опрокинулась «Ока». Все случилось на 60 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. Машиной управлял 59-летний житель Туймазинского района, на пассажирском сиденье находилась 61-летняя женщина. Сотрудникам ГИБДД автомобилист рассказал, что не совладал с управлением из-за сильного бокового ветра. В результате как он, так и его пассажирка получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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