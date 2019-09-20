2019-09-20T07:25:26+03:00
Общество

96 упавших деревьев и 9 разбитых автомобилей: последствия урагана в Башкирии оказались разрушительными

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчерашний ураган, когда порывы шквалистого ветра достигали 26 метров в секунду, жители Башкирии запомнят надолго. Впрочем, устранять его последствия придется еще не один день. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, штормовой ветер повредил кровлю зданий в 14 районах – срывал крышу с частных домов и многоэтажек.

Также ветер повалил 96 деревьев и 19 рекламных щитов. Не повезло тем автовладельцам, которые припарковали машины поблизости – 9 автомобилей оказались разбитыми. Также изрядно потрепало и две остановки общественного транспорта.

А еще ветер серьезно повредил линии электропередач, в итоге 36, 6 тысяч жителей из 158 населенных пунктов остались без света. Впрочем, специалисты ООО «Башкирэнерго» оперативно отреагировали на проблему, и вскоре электроснабжение было полностью восстановлено.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, а все граждане, чьи дома повредил ветер, получили необходимую помощь. Силы и средства регионального МЧС по-прежнему работают в режиме повышенной готовности. Впрочем, как сообщают синоптики, циклон ушел с территории Башкирии, и ветер умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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