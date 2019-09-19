Зампредседателя Конституционного суда Башкирии назначен Хайдар Валеев

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-19T16:57:30+03:00

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Хайдар Валеев займет должность заместителя председателя Конституционного суда Башкирии. Решение о его назначении было принято сегодня, 19 сентября, на внеочередном пленарном заседании парламента республики. Кандидатуру Валеева предложил глава региона Радий Хабиров. На том же заседании депутаты согласовали кандидатуру Владимира Ведерникова на должность прокурора республики.

Напомним, ранее Хайдар Валеев возглавлял Центризбирком региона, но в марте этого года досрочно покинул свой пост и был назначен начальником управления государственной службы и кадровой политики главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU