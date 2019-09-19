2019-09-19T15:13:36+03:00
Общество

Парламент Башкирии согласовал Владимира Ведерникова на должность прокурора республики

Это произошло на внеочередном заседании Госсобрания
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госсобрание РБфото: Госсобрание РБ
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Сегодня, 19 сентября, состоялось внеочередное заседание Госсобрания, на котором депутаты согласовали Владимира Ведерникова на должность прокурора Башкирии. Представление о кандидатуре вносил генпрокурор России Юрий Чайка.

Накануне в поддержку Ведерникова выступили члены профильного комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В ходе встречи с комитетом он дал оценку состояния законности в республике и озвучил стратегию своей работы. Владимир Ведерников в своей речи сказал, что главный принцип для него – это справедливость, а приоритет – человек.

–Я приехал работать сюда всерьез и надолго и не считаю свой приезд в республику временным явлением, – отметил кандидат на должность прокурора.

Он также сообщил, что его дед, прошедший Великую Отечественную войну, является уроженцем Белокатайского района, поэтому приезд в Башкирию Ведерников расценивает как возвращение на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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