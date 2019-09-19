2019-09-19T15:21:00+03:00
Происшествия

36,6 тысяч жителей Башкирии в 158 населенных пунктах остались без электричества

Информацию подтвердили в региональном МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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На территории Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения электричества. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. По данным министерства, без электричества остались около 36 600 человек из 158 населенных пунктов республики. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

– Специалисты группы компаний АО «БЭСК» (Башкирская электросетевая компания – прим. ред.) предпринимают все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. В данный момент задействовано 139 бригад в количестве 339 человек,168 единиц техники, – пояснили в аварийном ведомстве.

По уточненным данным от МЧС, на 16:00 без электричества остаются уже 74 населенных пункта с общим населением в 24 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось о повреждении трех опор ЛЭП. Возможно, именно это стало причиной аварийного отключения подачи электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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