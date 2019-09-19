2019-09-19T14:10:07+03:00
Происшествия

63 дерева, 10 щитов и 9 авто: в МЧС рассказали, какой ущерб нанес ветер городам и районам Башкирии

От стихии пострадали пять городов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В региональном МЧС рассказали об ущербе, который нанес ветер городам и районам Башкирии. В пресс-службе аварийного ведомства отметили, что максимальные порывы – до 22 м/с – фиксируются в юго-восточной части республики.

По состоянию на 15 часов 19 сентября на территории Башкирии ветер повалил 63 дерева и 10 рекламных щитов. Было повреждено девять автомобилей, три опоры линии электропередач и одна остановка общественного транспорта. Кровли семи зданий не выдержали напора стихии и были сорваны. Помимо этого, зарегистрировано девять случаев отключения электричества. Каждое происшествие находится на контроле у МЧС, которое работает в режиме повышенной готовности..

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Перечисленные случаи зафиксированы в Уфе, Ишимбае, Стерлитамаке, Кумертау, Салавате, а также в Уфимском, Благоварском, Давлекановском, Иглинском, Кигинском, Мелеузовском, Куюргазинском, Стерлитамакском, Кармаскалинском и Белебеевском районах, – пояснили в ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Как в Уфе, так и по всей республике погибших и пострадавших в результате неблагоприятной погоды не выявлено.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Напомним, только в уфимское Управление гражданской защиты было направлено свыше пятидесяти обращений об угрозе и фактах падения деревьев, столбов, баннеров и прочих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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