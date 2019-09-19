В Башкирии продлили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-19T12:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение на ближайшие сутки. По данным экстренного ведомства, на территории республики прогнозируются порывы ветра до 21 метра в секунду.

С 20:00 19 сентября до 20:00 20 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем и по всей республике пройдет небольшой дождь, по северо-востоку до умеренного. Ветер будет западный и юго-западный. Его скорость ночью составит 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 21 м/с. Днем стихия немного успокоится и ветер станет умеренным – 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра будет колебаться между отметками в +1 и +6 градусов, днем температура воздуха составит +9, +14.

Ночью и утром отдельные участки автодорог застелет туман. Видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Пришедшая в Уфу стихия уже успела повалить несколько деревьев и рекламных баннеров.

ИСТОЧНИК KP.RU