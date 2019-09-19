2019-09-19T12:43:35+03:00
Происшествия

В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре

После неудавшегося свидания житель Салавата решил взять уфимку силой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МВД по РБфото: МВД по РБ
Изменить размер текста:

Уфимским полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемого в попытке изнасилования парня. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16 сентября неизвестный набросился на 20-летнюю девушку прямо в торговом центре. Нападавшим оказался 22-летний житель Салавата.

В МВД Башкирии рассказали, что подозреваемый познакомился с молодой уфимкой в соцсети и приехал в столицу, чтобы встретиться с ней – однако свидание не состоялось. Парень в расстроенных чувствах всю ночь распивал алкоголь. Переночевав в одном из подъездов, он заявился в танцевальную студию торгового центра, где, предположительно, работала девушка. Молодой человек стал распускать руки, но дама его сердца оказалась не робкого десятка – она отбилась от парня и позвала на помощь. Обидчик поспешил скрыться – через два часа его уже искали по всему городу. И в конечном итоге нашли.

Сейчас с задержанным работает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «попытка изнасилования». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зампредседателя Конституционного суда Башкирии назначен Хайдар Валеев
В Башкирии неизвестный напал с ножом на семью – двое попали в больницу
36,6 тысяч жителей Башкирии в 158 населенных пунктах остались без электричества
Парламент Башкирии согласовал Владимира Ведерникова на должность прокурора республики
63 дерева, 10 щитов и 9 авто: в МЧС рассказали, какой ущерб нанес ветер городам и районам Башкирии
В Уфе на глазах у жильцов рушится фасад многоэтажки
В Башкирии продлили штормовое предупреждение
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели