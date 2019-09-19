В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Уфимским полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемого в попытке изнасилования парня. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16 сентября неизвестный набросился на 20-летнюю девушку прямо в торговом центре. Нападавшим оказался 22-летний житель Салавата.
В МВД Башкирии рассказали, что подозреваемый познакомился с молодой уфимкой в соцсети и приехал в столицу, чтобы встретиться с ней – однако свидание не состоялось. Парень в расстроенных чувствах всю ночь распивал алкоголь. Переночевав в одном из подъездов, он заявился в танцевальную студию торгового центра, где, предположительно, работала девушка. Молодой человек стал распускать руки, но дама его сердца оказалась не робкого десятка – она отбилась от парня и позвала на помощь. Обидчик поспешил скрыться – через два часа его уже искали по всему городу. И в конечном итоге нашли.
Сейчас с задержанным работает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «попытка изнасилования». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
ИСТОЧНИК KP.RU