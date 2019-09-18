В Уфе молодую девушку пытались изнасиловать прямо в торговом центре

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-18T15:56:47+03:00

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Утром 16 сентября в отдел уфимской полиции обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что два часа назад в одном из торговых центров микрорайона Сипайлово на нее напал неизвестный мужчина и попытался изнасиловать. С помощью охраны комплекса или самостоятельно, но потерпевшей удалось отбиться от обидчика, и тот поспешил скрыться. Известно, что молодая уфимка работает руководителем хореографической студии, а в здании торгового центра, где все произошло, располагается танцевальный кружок для детей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», с места преступления были изъяты семь следов рук, а также видеозапись. По всей видимости, произошедшее попало в объектив камеры наблюдения, благодаря чему полицейские смогут вычислить личность подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU