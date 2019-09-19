Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-19T08:22:33+03:00

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В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили об очередном пожаре со смертельным исходом. Сообщение не пульт диспетчера экстренного ведомства поступило минувшей ночью, в 2:19. Полыхал жилой дом в селе Сайраново Чишминского района.

К месту инцидента были направлены силы и средства МЧС по рангу пожара №1. Когда спасатели приехали, происходило открытое горение. Стены дома были обуглены, а кровля полностью обрушилась. На тушение было подано два ствола РСК-50: в 2:48 пожар локализовали, а спустя три минуты ликвидировали открытое горение.

В ходе разбора места пожара под обломками был обнаружен погибший 47-летний мужчина. Установлением причин пожара занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, на этой неделе в том же Чишминском районе в пожаре погиб 52-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU