2019-09-17T09:19:19+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в доме заживо сгорел мужчина

Пламя охватило здание поздним вечером
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС Башкириифото: МЧС Башкирии
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В Чишинмском районе Башкирии в жилом доме сгорел мужчина. О трагическом случае рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Аклино-2 поступило на пульт дежурного экстренного ведомства в 23:01. На место происшествия выдвинулись сразу два отряда федеральной пожарной части. Прибыв к горящему жилому дому, спасатели увидели, что огнем уничтожены стены квартиры. По всей площади здания обрушилась кровля и потолок.

Пожар удалось локализовать только в 23:25, а ликвидировать открытое горение – в 23:28. Среди обломков огнеборцы обнаружили труп 52-летнего мужчины. Сейчас в причинах и обстоятельствах инцидента разбирается следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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