На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Накануне вечером в Давлекановском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной госавтоинспекции, на 56 км трассы Чишмы-Киргиз-Мияки 50-летний житель Альшеевского района за рулем «Лады Калина» при попытке обгона врезался во встречную Audi. После удара отечественный автомобиль отбросило на свою полосу, где он столкнулся с грузовиком КамАЗ, который и собирался изначально обгонять.
После двух столкновений «Лада» превратилась в груду металла. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. О состоянии других участников аварии в ГИБДД не сообщили.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых четыре человека погибли и 14 – получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU