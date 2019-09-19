На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-19T07:51:38+03:00

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Накануне вечером в Давлекановском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной госавтоинспекции, на 56 км трассы Чишмы-Киргиз-Мияки 50-летний житель Альшеевского района за рулем «Лады Калина» при попытке обгона врезался во встречную Audi. После удара отечественный автомобиль отбросило на свою полосу, где он столкнулся с грузовиком КамАЗ, который и собирался изначально обгонять.

После двух столкновений «Лада» превратилась в груду металла. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. О состоянии других участников аварии в ГИБДД не сообщили.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых четыре человека погибли и 14 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU