2019-09-19T08:50:29+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели

Синоптики обещают затяжные дожди и сильный ветер
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшие дни в Башкирии сохранится пасмурная и дождливая погода. По данным сервиса Gismeteo, сегодня, 19 сентября, в Уфе и окрестностях до самого вечера пройдут небольшие дожди. Температура воздуха утром составит +8, днем +12 градусов Цельсия.

На территории республики до конца недели также ожидаются дожди и пасмурная погода. Кроме того, МЧС по Башкирии накануне объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Башгидрометцентра сегодня до вечера в Уфе и по всей республике прогнозируется ураганный ветер 21-26 метров в секунду.

В пятницу, 20 сентября, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха составит +6, +11 градусов Цельсия. Ветер немного успокоится.

В субботу, 21 сентября, в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди при слабом южном ветре. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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