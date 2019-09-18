МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 26 м/с

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-18T11:23:27+03:00

Водителям рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию на дорогах Фото: Рустем АХУНОВ

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В МЧС Башкирии опубликовали штормовое предупреждение – прогнозируется сильный шквалистый ветер.

В пресс-службе ведомства со ссылкой на синоптиков сообщили, что с 20:00 18 сентября до 20:00 19 сентября в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью прольет небольшой дождь, местами до умеренного. Днем также не обойдется без осадков, а в отдельных районах и вовсе пройдут ливни с грозами.

Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем столбик термометра будет колебаться между 10 и 15 градусами тепла.

Утром и днем местами по республике усилится ветер. Прогнозируется штормовое усиление с порывами до 21-26 метров в секунду.

Из-за дождя видимость на автодорогах составит 500-1000 метров. МЧС призывает водителей помнить о соблюдении дистанции и выбирать безопасную скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU