МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 26 м/с
В МЧС Башкирии опубликовали штормовое предупреждение – прогнозируется сильный шквалистый ветер.
В пресс-службе ведомства со ссылкой на синоптиков сообщили, что с 20:00 18 сентября до 20:00 19 сентября в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью прольет небольшой дождь, местами до умеренного. Днем также не обойдется без осадков, а в отдельных районах и вовсе пройдут ливни с грозами.
Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем столбик термометра будет колебаться между 10 и 15 градусами тепла.
Утром и днем местами по республике усилится ветер. Прогнозируется штормовое усиление с порывами до 21-26 метров в секунду.
Из-за дождя видимость на автодорогах составит 500-1000 метров. МЧС призывает водителей помнить о соблюдении дистанции и выбирать безопасную скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU