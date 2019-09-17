В Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей
Сегодня ранним утром в городе Давлеканово загорелся жилой дом. В здании находились трое малолетних детей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, после сообщения о пожаре на место выехали сотрудники местной спасательной части, а также полицейским, медики и представители газовой службы. К моменту их прибытия в здании наблюдалось сильное задымление. В многоквартирном одноэтажном доме обуглились стены и потолочные перекрытия веранды.
Пожар удалось локализовать в 6:36, а подавить открытое горение спусти три минуты. Из задымленной квартиры пожарные спасли трех маленьких детей: двух мальчиков девяти и четырех лет и семилетнюю девочку.
Причину произошедшего установит дознаватель МЧС.
Напомним, накануне в серьезном пожаре в жилом доме погиб житель Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU