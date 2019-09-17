В Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-17T18:19:01+03:00

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Сегодня ранним утром в городе Давлеканово загорелся жилой дом. В здании находились трое малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, после сообщения о пожаре на место выехали сотрудники местной спасательной части, а также полицейским, медики и представители газовой службы. К моменту их прибытия в здании наблюдалось сильное задымление. В многоквартирном одноэтажном доме обуглились стены и потолочные перекрытия веранды.

Пожар удалось локализовать в 6:36, а подавить открытое горение спусти три минуты. Из задымленной квартиры пожарные спасли трех маленьких детей: двух мальчиков девяти и четырех лет и семилетнюю девочку.

Причину произошедшего установит дознаватель МЧС.

Напомним, накануне в серьезном пожаре в жилом доме погиб житель Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU