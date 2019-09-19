Правительство Башкирии ушло в отставку
Сегодня, 19 сентября, правительство Башкирии ушло в отставку в связи со вступлением в должность нового главы республики. Министры и руководители госкомитетов продолжат работу с приставкой и.о. до тех пор, пока руководитель региона не назначит новых.
Практика отправки в отставку всего кабинета министров существует как на региональном, так и на федеральном уровне. В Башкирии это право закреплено за главой республики и гарантировано Конституцией.
Радий Хабиров не стал нарушать традиции и подписал указ об отправке действующего состава башкирского правительства в отставку в день своей инаугурации. На момент его вступления в должность, в кабинете министров остались всего несколько человек, которые работали министрами в команде его предшественника Рустэма Хамитова.
На ключевые посты в башкирском правительстве Радий Хабиров назначил своих людей еще в бытность временно исполняющим обязанность главы региона. Например, сменились все восемь вице-премьеров, курирующих различные сферы экономики и социальных отношений. Кроме того, на следующий день после выборов главы Башкирии в состав регионального правительства вошел известный бизнесмен Андрей Назаров. Ему прочат кресло премьер-министра республики.
ИСТОЧНИК KP.RU