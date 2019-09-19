СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-19T10:14:46+03:00

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Сегодня, 19 сентября, правительство Башкирии ушло в отставку в связи со вступлением в должность нового главы республики. Министры и руководители госкомитетов продолжат работу с приставкой и.о. до тех пор, пока руководитель региона не назначит новых.

Практика отправки в отставку всего кабинета министров существует как на региональном, так и на федеральном уровне. В Башкирии это право закреплено за главой республики и гарантировано Конституцией.

Радий Хабиров не стал нарушать традиции и подписал указ об отправке действующего состава башкирского правительства в отставку в день своей инаугурации. На момент его вступления в должность, в кабинете министров остались всего несколько человек, которые работали министрами в команде его предшественника Рустэма Хамитова.

На ключевые посты в башкирском правительстве Радий Хабиров назначил своих людей еще в бытность временно исполняющим обязанность главы региона. Например, сменились все восемь вице-премьеров, курирующих различные сферы экономики и социальных отношений. Кроме того, на следующий день после выборов главы Башкирии в состав регионального правительства вошел известный бизнесмен Андрей Назаров. Ему прочат кресло премьер-министра республики.

ИСТОЧНИК KP.RU