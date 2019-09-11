Что случилось с командой экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова

В минувшее воскресенье жители Башкирии выбрали нового главу региона. Ничего неожиданного не произошло – на высший пост республики избрали Радия Хабирова, занимавшего с 11 октября 2018 года пост временно исполняющего обязанности главы региона.

На протяжении почти целого года он работал с командой своего предшественника Рустэма Хамитова. Получив статус врио как минимум до выборов, он не получил возможности увольнять министров. Но за 11 месяцев, что он находился на своем посту, все чиновники, с которыми не сработался Хабиров, ушли по собственному желанию.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА «СТАРОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Стоит отметить, что новый глава Башкирии не стал сразу вынуждать увольняться всех министров своего предшественника, а некоторым из «добровольных» отставников нашли новое место работы. «Комсомолка» решила узнать, где сейчас работают и чем занимаются члены правительства Рустэма Хамитова.

Сам бывший руководитель республики практически сразу после отставки исчез из информационного поля. На сегодняшний день он занимает пост члена совета директоров «Башнефти» без какой-либо возможности влиять на политику компании. По сути, Рустэм Хамитов ушел на почетный и хорошо оплачиваемый отдых.

Экс-премьер башкирского правительства продолжил карьеру в структуре Центробанка России

Второй человек в руководстве «старой республики», премьер-министр башкирского правительства Рустэм Марданов, проработал с Хабировым до декабря прошлого года и уволился. Сейчас он занимает пост начальника управления Уральского отделения Центробанка России. Фактически он пошел на повышение, возглавив «филиал» федеральной структуры.

ПЕРЕТАСОВКА ВИЦЕ – ПРЕМЬЕРОВ

22 октября 2018 года заявления «по собственному желанию» написали все восемь вице-премьеров. Почти всем им нашли замену, но кое-кто из членов команды Хамитова работает на своем посту до сих пор – новый руководитель республики уговорил их остаться.

Тогда должность вице-премьера с приставкой и.о. сохранили руководитель аппарата Илшат Тажитдинов, вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и полпред главы Башкирии при президенте России Фархад Самедов. Последний покинул свой пост в январе 2019 года. Сейчас он советник главы Башкирии по развитию промышленности.

Заслуженный экономист республики Илшат Тажитдинов продолжает работу в правительстве Башкирии

Примечательно, что пост и.о. вице-премьера, курирующего социальную сферу в республиканском правительстве, заняла экс-министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Ее назначение на эту должность пока единственный пример карьерного роста бывшего члена команды Рустэма Хамитова.

Ленара Иванова после прихода Хабирова пошла на повышение и стала вице-премьером

Судьба остальных вице-премьеров правительства республики после отставки сложилась по-разному.

Вице-премьером, курирующим строительный блок, вместо Андрея Трухана Радий Хабиров назначил своего соратника Раифа Абдрахманова. На сегодняшний день о новом месте работы Трухана ничего неизвестно.

В правительстве Хамитова-Марданова силовой блок курировал вице-премьер Марат Магадеев. В настоящий момент он является президентом ФК «Уфа».

За социальную сферу в правительстве Хамитова отвечал Салават Сагитов. В ноябре 2018 года он стал и.о. ректора БГПУ имени Акмуллы, а летом этого года был избран на эту должность на пять лет.

Всего месяц в правительстве проработал вице-премьер Фанзиль Чингизов. В сентябре 2018 года он стал куратором сферы образования, а уже в октябре подал в отставку. Для него нашли новую работу – теперь он глава администрации Гафурийского района Башкирии.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Вице-премьер Евгений Гурьев дожидается суда под домашним арестом

Самой незавидной получилась судьба вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Он также оперативно ушел в отставку с приходом в регион Радия Хабирова, но позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он отдал строительной компании под застройку добротный кусок государственной земли без торгов. Сейчас он дожидается суда под домашним арестом.

«МОЖЕТ ВАМ ПОПРЕПОДАВАТЬ?»

Один из первых министров, ушедших в отставку после прихода Хабирова, стал руководитель минздрава Анвар Бакиров. На одном из оперативных совещаний в башкирском правительстве врио главы республики буквально разнес его за низкие показатели в медицине. Тогда он прямым текстом заявил Бакирову: «Может вам попреподавать?». Тот не стал спорить, подал заявление «по собственному» и устроился проректором по инновационной и лечебной работе в БГМУ.

Экс-глава минздрава Анвар Бакиров теперь преподает в БГМУ

Министру образования Башкирии Гульназ Шафиковой также не нашлось места в команде Хабирова. Скандально известную чиновницу сразу после отставки назначили директором Института развития образования.

Министром экологии и природопользования в правительстве Хамитова долгие годы был Илдар Хадыев. Он также как и глава минздрава впал в немилость Радия Хабирова и подал в отставку. Подаче заявления предшествовал его разнос на оперативном совещании из-за разгула «черных копателей» в Баймакском районе республике. Они незаконно добывали камень-плитняк, а сфера добычи этих ископаемых находится под контролем минэкологии. Тогда впервые прозвучала фраза главы республики «С таким руководителем я работать не буду». Где сейчас работает Илдар Хадыев, точно неизвестно.

Совсем недавно с поста министра промышленности и инновационной политики Башкирии подал в отставку Алексей Карпухин, который занимал эту должность с октября 2012 года. С момента его отставки прошло не так много времени, поэтому, где он сейчас и куда устроился сказать сложно.

Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков подал в отставку летом 2019 года. Практически сразу он возглавил подразделение федеральной структуры - Главный межрегиональный центр Росстата. Но уже через месяц экс-министр стал ректором УГАТУ.

Экс-министр экономического развития Сергей Новиков получил пост ректора УГАТУ

УШЛИ, ТИХО ЗАКРЫВ ДВЕРЬ

В правительстве Хабирова есть пример перетасовки чиновников из одного министерства в другое. Занимавший до декабря 2018 года пост руководителя госкомитета по мониторингу социально-экономического развития Нияз Фазылов пошел на понижение и перешел на работу в министерство экологии Башкирии. Там он занял кресло замминистра и уже «пережил» одного руководителя – после семи месяцев на посту в отставку подал Мирхайдар Фатхуллин.

Еще со своих со своих должностей ушли председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов, руководитель госкомитета по строительству и архитектуре Григорий Невоструев, глава госкомитета Башкирии по торговле и защите прав Гузэль Асылова. Найти информацию, где они работают сейчас, не удалось.

ОТ ХАМИТОВА К ХАБИРОВУ

В команде врио главы Башкирии Радия Хабирова по-прежнему работают чиновники, назначенные его предшественником. Они сохранят свои посты как минимум до 19 сентября, когда пройдет инаугурация избранного руководителя региона.

На сегодняшний день в своих креслах усидели министр культуры Башкирии Амина Шафикова, министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов, министр спорта и молодежной политики Руслан Хабибов, а также и.о. министра финансов Лира Игтисамова.

Амина Шафикова занимает пост министра культуры с 2012 года

Остались на своих должностях и некоторые руководители госкомитетов республики. Без приставки и.о. работают глава комитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов, госкомюстиции Владимир Спеле, госкомтранса Тимур Мухаметьянов, госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, а также руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов.