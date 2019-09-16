2019-09-16T09:50:39+03:00
Общество

Сбежавшего из колонии заключенного нашли в Уфе

Теперь ему придется отсидеть еще больше
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УФСИНфото: УФСИН
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Заключенного, который на прошлой неделе сбежал из уфимской колонии-поселения, задержали в столице Башкирии. Александр Костылев, уроженец Туймазов, скрывался в Кировском районе. Напомним, он отбывал наказание по двум уголовным статьям: хищение имущества и незаконный оборот наркотиков. В 2017 году его осудили на четыре года и семь месяцев. Теперь беглецу «накинут» еще четыре года по статье за побег.

– Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба, – отметили в УФСИН Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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